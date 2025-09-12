Андрій Федінчик приголомшив зізнанням про службу в ЗСУ

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор та військовослужбовець Андрій Федінчик поділився змінами в житті, що пов’язані з армією.

У своєму Instagram Андрій, який від перших днів повномасштабної війни воював у лавах Збройних сил України, повідомив, що більше не служить. Зірка пройшов складну операцію, реабілітацію та повторне медичне обстеження, після чого отримав офіційний висновок про непридатність до військової служби.

"Дійшов до кінцевої зупинки на маршруті, який почався з операції. Потім була ВЛК, і далі рішення лікарів — непридатний до військової служби", — написав артист.

Актор подякував медикам, які допомогли йому пройти складне лікування та відновлення, а також побратимам, з якими розділив роки служби. Він наголосив, що тепер особливо розуміє важливість допомоги українським воїнам і закликав прихильників долучатися до підтримки армії.

"Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи", — звернувся артист.

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Торік про стан Федінчика розповідала його ексдружина, акторка Наталка Денисенко. У червні вона повідомила, що Андрієві зробили складну операцію в Ужгороді.

"Ми приїхали до Ужгорода, а саме до клініки Антона Антоновича. Саме тут моєму чоловікові зробили дуже-дуже складну операцію. Антон Антонович зробив просто неймовірне", — ділилася вона.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко після розлучення показалася поруч із колишнім чоловіком Федінчиком. Вони разом відвели сина Андрійка до школи.