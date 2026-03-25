Андрій Федінчик відреагував на бурхливий роман ексдружини Денисенко і розповів, що йому надокучає зараз
Актор також привідкрив таємниці особистого життя.
Український актор Андрій Федінчик відреагував на бурхливий роман своєї ексдружини — акторки Наталки Денисенко — з манекенником Юрієм Савранським.
Так, пара вже давно не приховує своїх почуттів. Зокрема, разом гастролює, відпочиває та з’являється на публіці. Денисенко активно ділиться в соцмережах романтичними фото і зізнається, що не тямить себе від щастя поруч із ним. Утім, для Федінчика така поведінка колишньої дружини залишається поза увагою. Він запевнив, що не стежить за її життям й наголосив, що кожен із них рухається власним шляхом.
«Я не спостерігаю за нею і не буду відповідати на такі запитання. У неї своє життя, у мене своє — і обговорювати людину я не хочу», — наголосив актор в коментарі «РБК-Україна».
Водночас у темі власного особистого життя артист був значно відвертішим. Він зізнався, що наразі комфортно почувається у статусі холостяка та не поспішає вступати в нові стосунки. Ба більше, зірка не розуміє суспільного тиску і постійних запитань від навіть найближчого оточення про його сімейний статус.
«Мене так завжди запитують: "А ти в парі чи не в парі? А ти один чи не один?". А чому це так важливо для всіх? Ніби, якщо людина не в парі, то значить щось неповноцінне в ній. Все нормально. Це такий період і він має бути. Для чоловіка в моєму віці бути одному — це дуже непоганий період», — пояснив Федінчик.
