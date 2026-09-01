Андрій Федінчик возз'єднався з ексдружиною Наталкою Денисенко і показався з нею на важливій події

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

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Український актор Андрій Федінчик возз’єднався з колишньою дружиною, артисткою Наталкою Денисенко, та в її компанії відвідав важливу подію.

Так, вже настала осінь, і 1 вересня в школах відбулося свято Першого дзвоника. Цьогоріч спільний син колишнього подружжя перейшов до третього класу. Попри розлучення, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко підтримують батьківські стосунки. Тож, вони не змогли пропустити свято 8-річного Андрійка.

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Колишнє подружжя разом навідалося до школи на свято Першого дзвоника, аби підтримати сина. Звичайно, вони також попозували разом перед об’єктивом фотокамери, аби закарбувати в пам’яті момент, як Андрійко офіційно став третьокласником.

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Андрій Федінчик та Наталка Денисенко на святі Першого дзвоника в сина / © instagram.com/andreyfedinchik

«Третій клас! Просвітлення розуму і серця, сили, старанності і розуміння до науки, сину!» — побажав синові Андрій Федінчик.

Андрій Федінчик із сином / © instagram.com/andreyfedinchik

Наталка Денисенко теж висловилась про цю важливу подію. Артистка говорить, що неабияк прикро, що дні дітей минають під постійними тривогами та обстрілами. Проте акторка наголосила, що робитиме все, що в її силах, аби в Андрійка було дитинство.

«Перше вересня звичайно зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, в наших умовах життя це стає все важче! Але як мама не здаюся! Люблю тебе, мій синочок», — поділилась артистка.

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили в шлюбі від 2017 року до 2025-го. У колишнього подружжя є спільний син Андрій, якому наприкінці вересня виповниться 9 років.

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До речі, Наталка Денисенко вже й встигла вдруге вийти заміж. Артистка уклала шлюб із бойфрендом Юрієм Ярошенком. Нещодавно знаменитість розсекретила вартість їхнього розкішного триденного весілля в Києві.

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