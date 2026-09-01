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Андрій Федінчик возз'єднався з ексдружиною Наталкою Денисенко і показався з нею на важливій події
Колишнє подружжя підтримало їхнього спільного 8-річного сина.
Український актор Андрій Федінчик возз’єднався з колишньою дружиною, артисткою Наталкою Денисенко, та в її компанії відвідав важливу подію.
Так, вже настала осінь, і 1 вересня в школах відбулося свято Першого дзвоника. Цьогоріч спільний син колишнього подружжя перейшов до третього класу. Попри розлучення, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко підтримують батьківські стосунки. Тож, вони не змогли пропустити свято 8-річного Андрійка.
Колишнє подружжя разом навідалося до школи на свято Першого дзвоника, аби підтримати сина. Звичайно, вони також попозували разом перед об’єктивом фотокамери, аби закарбувати в пам’яті момент, як Андрійко офіційно став третьокласником.
«Третій клас! Просвітлення розуму і серця, сили, старанності і розуміння до науки, сину!» — побажав синові Андрій Федінчик.
Наталка Денисенко теж висловилась про цю важливу подію. Артистка говорить, що неабияк прикро, що дні дітей минають під постійними тривогами та обстрілами. Проте акторка наголосила, що робитиме все, що в її силах, аби в Андрійка було дитинство.
«Перше вересня звичайно зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, в наших умовах життя це стає все важче! Але як мама не здаюся! Люблю тебе, мій синочок», — поділилась артистка.
Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили в шлюбі від 2017 року до 2025-го. У колишнього подружжя є спільний син Андрій, якому наприкінці вересня виповниться 9 років.
До речі, Наталка Денисенко вже й встигла вдруге вийти заміж. Артистка уклала шлюб із бойфрендом Юрієм Ярошенком. Нещодавно знаменитість розсекретила вартість їхнього розкішного триденного весілля в Києві.