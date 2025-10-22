Андрій Федінчик вперше прокоментував розлучення з Наталкою Денисенко: "Втрачаєш найдорожче"

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Реклама

Український актор Андрій Федінчик вперше прокоментував розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, з якою прожив вісім років у шлюбі.

Артист тримався осторонь будь-яких висловлювань щодо їхнього розриву. Однак у своєму Instagram знаменитість зробив промовистий допис. Андрій Федінчик говорить, що останнім часом йому випало пройти чимало випробувань. За словами актора, він втратив найдорожче: здоров'я, сім'ю та близьких людей поруч. Хоч артистові нині неабияк тяжко, але це змушує переосмислити багато чого та зазирнути в себе справжнього. Актор натякає, що зовсім не такий, яким би хотів бути.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче – здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо - це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко. Починаєш відводити погляд в бік залежностей, але не допомагає, бо зрештою ти сам з собою і тікати нікуди", - ділиться актор.

Реклама

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик говорить, що нині хоче стати кращою версією себе і робити саме правильний вибір. Щоправда, як ділиться артист, це дається нелегко. Нині він чинить і правильно, і грішить з неправильними рішенням. Утім, як запевняє знаменитість, у нього є чіткий план, як покращити своє життя.

"Але прикол в тому, що зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, тим себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто, бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше, бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюся", - підсумував актор.

Зазначимо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко розлучились у травні після восьми років шлюбу. Ініціаторкою була акторка, яка вказала, що між ними зникли почуття. У колишнього подружжя є спільний син Андрійко. Нещодавно Наталка Денисенко зізналась, чи платить Андрій Федінчик аліменти.