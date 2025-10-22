ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
640
Час на прочитання
2 хв

Андрій Федінчик вперше прокоментував розлучення з Наталкою Денисенко: "Втрачаєш найдорожче"

Артист також висловився про свій стан після їхнього розриву.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Український актор Андрій Федінчик вперше прокоментував розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, з якою прожив вісім років у шлюбі.

Артист тримався осторонь будь-яких висловлювань щодо їхнього розриву. Однак у своєму Instagram знаменитість зробив промовистий допис. Андрій Федінчик говорить, що останнім часом йому випало пройти чимало випробувань. За словами актора, він втратив найдорожче: здоров'я, сім'ю та близьких людей поруч. Хоч артистові нині неабияк тяжко, але це змушує переосмислити багато чого та зазирнути в себе справжнього. Актор натякає, що зовсім не такий, яким би хотів бути.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче – здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо - це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко. Починаєш відводити погляд в бік залежностей, але не допомагає, бо зрештою ти сам з собою і тікати нікуди", - ділиться актор.

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик говорить, що нині хоче стати кращою версією себе і робити саме правильний вибір. Щоправда, як ділиться артист, це дається нелегко. Нині він чинить і правильно, і грішить з неправильними рішенням. Утім, як запевняє знаменитість, у нього є чіткий план, як покращити своє життя.

"Але прикол в тому, що зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, тим себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто, бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше, бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюся", - підсумував актор.

Зазначимо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко розлучились у травні після восьми років шлюбу. Ініціаторкою була акторка, яка вказала, що між ними зникли почуття. У колишнього подружжя є спільний син Андрійко. Нещодавно Наталка Денисенко зізналась, чи платить Андрій Федінчик аліменти.

Дата публікації
Кількість переглядів
640
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie