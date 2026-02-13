Андрій Федінчик здивував, в яких стосунках залишився з тещею після розлучення з Наталкою Денисенко

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко з мамою

Український актор Андрій Федінчик чесно зізнався, в яких стосунках залишився з тещею після розлучення з дружиною, артисткою Наталкою Денисенко.

Знаменитість говорить, що розрив стосунків жодним чином не вплинув на спілкування з мамою його колишньої обраниці. Зокрема, історія, коли всі залишились ворогами – це не їхній випадок. Ба більше, Андрій Федінчик на проєкті "55 за 5" чесно зізнається, що вважає тещу своєю другою мамою.

Актор запевнив, що в нього з мамою Наталки Денисенко склались чудові стосунки, і він неабияк її поважає.

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко з мамою / © instagram.com/natalka_denisenko

"Це все одно моя друга мама. Це мама Наталії. Вона завжди мені сальце передає, дуже їй дякую. У нас дуже хороші стосунки. Я її дуже люблю і поважаю", - запевнив актор.

Нагадаємо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко офіційно розлучились у травні 2025 року. Нещодавно актор заговорив про нові романи і чесно зізнався, чи вважає себе "аб'юзером".