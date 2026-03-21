Андрій Федінчик зізнався, скільки коштів витрачає на життя в Києві та з чого зараз заробляє

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор Андрій Федінчик зізнався, скільки коштів йому потрібно для комфортного життя в Києві та з чого зараз заробляє.

Артист у розмові з Ангеліною Пичик говорить, що йому потрібна чимала сума щомісяця. Проте більшість коштів актор витрачає не на себе. Знаменитість зізнається, що йому потрібно допомагати мамі, синові та тітці, в якої проблеми зі здоров'ям. Звичайно ж, й себе він теж забезпечує. За словами Андрія Федінчика, щомісяця доводиться витрачати мінімум дві тисячі доларів.

"Якщо я зараз назву суму, яка мені потрібна, всі подумають, що "зажрався". Просто в мене є обов'язкові гроші, які я отримав, але їх не бачу, бо маю віддати: за маму, за сина, тітці допомагаю, бо вона інвалід. У мене збирається велика сума, яку я мушу віддавати щомісяця. І плюс мені. У цілому багато треба грошей. Дві тисячі доларів – це мінімум", - говорить артист.

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Також актор розповів і про свої заробітки. Від початку повномасштабної війни Андрій Федінчик служив у війську, де отримував зарплату. Проте у вересні 2025 року артист за станом здоров'я звільнився з лав ЗСУ. Нині він повернувся до акторської професії. Основний заробіток знаменитості приносять дубляж та озвучка.

"Мій основний заробіток зараз – це студії дубляжу та озвучки", - поділився актор.

