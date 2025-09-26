Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко в зраді та розкрив її коханця: акторка відреагувала

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Український актор Андрій Федінчик звинуватив колишню дружину, акторку Наталку Денисенко, у зрадах під час їхнього шлюбу та розкрив її коханця.

Днями Мережу облетіли шокувальні скриншоти, де артист коментує дописи ексобраниці в Instagram. Хоч ці коментарі були швидко видалені, але користувачі встигли їх зберегти. Там Андрій Федінчик фактично звинувачував Наталку Денисенко в зраді. Ба більше, артист навіть видав її коханця. В акторки нібито був роман із манекенником Юрій Савранським.

"О, Юрка подарував, коли я був не поряд! Юрка Савранський…Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам все повернеться, горіть у пеклі", - гнівно написав актор.

Саме такі коментарі Андрій Федінчик залишив під дописом Наталки Денисенко

Наталка Денисенко на проєкті "Тур зірками" прокоментувала скандалі коментарі колишнього чоловіка. Акторка говорить, що закиди Андрія Федінчика краще обговорювати з ним особисто. Вона ж може лише поділитися, що їхнє розлучення було нелегким і болісним для них обох. Також акторка додала, що її колишнього "іноді накриває" і йому наразі складно.

"Я знаю, що він дивиться кожне моє інтерв'ю та переживає, як я скажу і що я скажу про нього. Все, що я можу сказати, це безмежна вдячність за ці стосунки. Кожна людина має право щось писати, щось казати. Я думаю, що він би краще вам прокоментував це. Я все ж таки позиціоную так, що моє особисте життя - це не серіал. Я можу дозволити собі залишити щось для себе. Якщо хтось там думає, що жінка, яка подає на розлучення, то мені не боляче, то мені теж дуже боляче. Ми пів року вже як розлучені з Андрієм, то все одно у нас дуже болісний процес. Я розумію його, як людину, що його іноді накриває, що йому складно від цього, і мені складно", - говорить артистка.

Наталка Денисенко прокоментувала й закиди про роман з Юрієм Савранським. Акторка запевняє, що їх поєднують робочі стосунки, а також дружні. Щоправда, артистка говорить, що коли вийдуть спільні ролики з рекламою її ювелірних прикрас, то вони лиш посилять чутки про їхні стосунки.

Наталка Денисенко, а ліворуч від неї Юрій Савранський

"Юрій – це манекенник у нашій компанії. Юра дуже близька мені людина, і він в рекламній кампанії нашого бренду. Відео неймовірно чуттєві і гарні. Я впевнена, що це просто бум буде в пресі, коли всі побачать. Також він займається технічною частиною. А про романтичну частину, то я вважаю, що коли на руці буде діамант, ось тоді я можу розповідати про свої стосунки", - підсумувала акторка.

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні цього року. Ініціаторкою розриву була саме акторка. Вона подала заяву ще в січні цього року. У колишнього подружжя є спільний син, якому незабаром виповниться вісім років. Нещодавно Денисенко та Федінчик відвели його до школи, вперше показавшись разом на публіці після розлучення.