Андрій Хливнюк емоційно відповів на критику, що він під час служби на фронті виїжджає за кордон

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відповів на критику, що він під час війни виїжджає за кордон, хоча сам має перебувати на фронті, адже ще на початку російського вторгнення вступив до лав ЗСУ.

До слова, нині колектив музиканта перебуває у благодійному концертному турі. Артисти виступають у країнах Європи та збирають кошти на потреби військових. У своєму Facebook Хливнюк повідомив, що тур минає чудово, хоча в нього й були певні проблеми з голосом.

"Бумбокс" наразі в турі Європою і проходить усе пречудово, попри невеличкі проблеми з голосом через відсутність практики останніх місяців служби", - зазначив музикант.

Андрій Хливнюк

Однак виявилося, що чимало користувачів критикують Хливнюка. Зокрема, йому дорікають за те, що він під час служби на фронті виїжджає за кордон. Також Хливнюку дісталося від користувачів і за те, що поки військові воюють – він співає. Співак зазначив, що вважає мікрофон теж дієвою зброєю. Окрім того, артист наголосив, що завдяки благодійним турами "Бумбокс" купує чимало речей для військових, які вкрай необхідні для боротьби з окупантами.

"Відчуваю за необхідне відповісти на два популярні запитання: "Що ж це за служба така, що його випускають", "Поки наші хлопці там – він співає". Отже: мікрофон – дієвий засіб боротьби, знаю, бо інші засоби теж використовую. Служба – людям України, а не собі класному. На друге запитання фахову відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті, і ті, кого гурт і фонд забезпечують коштом таких благодійних турів", – емоційно відповів артист.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова пішов на фронт захищати Україну. Артист розповів, як він ходив до військкомату та як йому вручили повістку.

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