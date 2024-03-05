Андрій Хливнюк на фото 20-річної давнини показав себе у молодості з густою кучерявою шевелюрою

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни захищає Україну від російських окупантів, показав, як за 20 років змінився.

У своєму Instagram музикант-військовий поділився двома світлинами. Перший знімок був зроблений 20 років тому. Тоді лише тільки починався творчий шлях Хливнюка у складі гурту "Бумбокс". Співак позував для сторінок відомого глянцю, де розповідав про свою музичну кар'єру. На знімках молодий виконавець постає з густою кучерявою шевелюрою, в джинсах та кольоровому светрі.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"20 років тому почався гурт "Бумбокс", - прокоментував артист.

Також Андрій Хливнюк опублікував одне зі своїх нещодавніх фото. На знімку усміхнений артист постає голомозим та зі щетиною. Як пожартував співак, життя наклало на нього свій відбиток.

"А це, коли житуха потаскала", - пожартував артист.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк висловився про посилення мобілізації в Україні. Співак зазначив, що на фронт треба йти добровольцем, та пояснив чому.

Читайте також: