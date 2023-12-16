Андрій Хливнюк на тлі скандалу з Фаріон висловився про мовне питання: "Усі розуміють, хто є хто"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відповів, яку він займає позицію після скандальної заяви Ірини Фаріон.

Співак зізнався, що не допускає думки про те, що у майбутньому хтось буде дискримінувати дитину чи жінку за незнання мови. Зокрема, йшлося про людей, які приїжджатимуть до України з-за кордону.

"Я не хочу дожити до того моменту, коли хтось образить жінку чи дитину через те, що вона не знає мови країни, в якій опинилася раптово чомусь. Може, навіть і транзитом. Не хочу дискримінації за мовною чи ще якоюсь ознакою. Побутової дискримінації, я цього не хочу", - наголосив Андрій Хливнюк на YouTube-каналі "Пряма червона".

Андрій Хливнюк

До того ж музикант вважає, що процес повного переходу на українську мову все ж відбудеться, але поступово. Він переконаний, що Україні треба слідувати прикладу деяких балтійських країн.

"Я цього (проблеми мовного питання – прим. ред.) не бачу на фронті і в тилу. Усі чітко розуміють, хто є хто. У тилу ця боротьба має екзистенційну мету. Ми маємо вижити як нація, і квоти важливі. Все це дуже важливо. Але не зробиться це так просто. У нас є приклад балтійських країн, який ми маємо втілити в життя. Він є дієвим. Польський і чеський приклад спрацювали. Але полювання на відьом – це ж робесп'єрщина", - додав артист.

Андрій Хливнюк

Нагадаємо, скандал навколо Ірини Фаріон розгорівся після того, як вона звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями "азовців", які не говорять українською. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві. Після цього Фаріон звільнили з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка" через "аморальний" проступок.

Нещодавно Андрій Хливнюк вкотре підтвердив свою проукраїнську позицію. Співак пригадав, як різко послав відомого російського ведучого та коміка Івана Урганта та пояснив чому.

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