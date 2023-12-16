Андрій Хливнюк пригадав, як епічно послав Івана Урганта

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк пригадав, як послав російського шоумена Івана Урганта.

Виконавець поділився, що інцидент стався ще до початку російського вторгнення до України. Зокрема, 2013 року Хливнюк їздив до Росії та на шоу Івана Урганта представляв нову пісню "Дитина". Однак виявилося, що в РФ не бажали, аби грала українськомовна композиція. Тож співака почали вмовляти заспівати російськомовний трек. Тим часом сам Хливнюк не збирався цього робити, тож просто послав Урганта та продюсерів проєкту, які просили відмовитися його від української пісні.

Андрій Хливнюк

"Ми припинили їздити від 2014 року, але вже десь від 2012-го ми вже почали чути в залах: "Пой по-русски". Тобто до того все йшло, вони готувалися: і телек, і радіо. А 2013 року, не буду брехати, не пам'ятаю, під час Майдану чи до, мене уже Ургант просив співати російською. Це була презентація пісні "Дитина" на "Первом канале". Спочатку режисери, а потім Ургант просили мене вже українською не співати, тому що у них там "ата-та" за це. На що вони були послані", - пригадав Андрій Хливнюк на YouTube-канала "Пряма червона".

Виконавець пригадує, що Ургант навіть особисто почав його вмовляти та натякав, що вони будуть тоді приятелювати. Утім, Хливнюк висловив свою позицію та не став відмовлятися від неї.

Андрій Хливнюк

"Просили заспівати російськомовний хіт. Ургант казав: "Андрюхо, приїзди до мене до Венеції, будемо пити вино, давай зараз не будемо про це", - додав артист.

Тим часом співачка Світлана Лобода під час війни продовжує випускати російськомовні треки. Нещодавно виконавиця пояснила, чому це робить, та оскандалилася заявою про російську мову.

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