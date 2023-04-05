Андрій Хливнюк приголомшив сумою, яку зібрав на потреби ЗСУ

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився результатами благодійного туру.

Зокрема, колектив з виступами об'їздив п'ять країн та давав 17 концертів. На потреби українських захисників вдалося зібрати приголомшливу суму, а саме 120 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів та 12 тисяч євро.

"П'ять країн. Сімнадцять концертів. Вісімнадцять перельотів та три переїзди. Тисячі фанів. Нові знайомства. Старі друзі. П'ять розбитих валіз. Сім відвіданих музеїв. Вісімдесят три наклеєних стікера. Постійний недосип, мігрень, пиво, Yager та адвил. Тридцять чотири дні у дорозі. Десятки тисяч кілометрів за спиною. І найголовніше - зібрано 120 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів та 12 тисяч євро", - йдеться на сторінці "Бумбокс" у Facebook.

Андрій Хливнюк / Фото: facebook.com/boomboxfamily

Окрім концертів, колектив влаштовував благодійні аукціони, де лотами були футболки, гільзи, прапори з автографами та картина з підписом Валерія Залужного.

Загалом, частину коштів "Бумбокс" перекаже фонду Help Heroes Of Ukraine для купівлі пікапів для аеророзвідки. Інша частина грошей, яка буде витрачена на дрони, перейде до фонду Андрія Хливнюка.

Нагадаємо, нещодавно співак Julik розповів, скільки коштів зібрав на потреби ЗСУ. Гроші артист отримав завдяки благодійному туру країнами Європи.

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