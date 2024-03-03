Андрій Хливнюк про посилення мобілізації в Україні: "Не вважаю, що це необхідно"

Музикант-захисник вважає, що на фронт треба йти добровольцем.
Лідер гурту "Бумбокс", військовий, пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк прокоментував, як ставиться до посилення мобілізації в Україні.
Музикант-захисник, який раніше припустив, коли може закінчитися війна, поділився, що не вважає посилення мобілізації необхідним:
"Я не вважаю, що це необхідно. Я думаю, що добровольцями треба йти на фронт. Якщо добровольців вже немає - шкода. Тотді чекайте на повістки. Обирайте собі підрозділи, які вам подобаються, ідіть і працюйте. Якщо ви військовозобов'язані, певного віку такого, і вам дозволяє здоров'я, йдіть захищайте своїх доньок, сестер від зґвалтувань, своїх мам від вбивств, свої хати від розграбувань, від розбомблення. Що тут дивного? Що тут такого, я не розумію", - прокоментував Хливнюк в інтерв'ю DW.
На уточнення журналістки про те, що пишуть, що люди й самі військові втомилися від війни, Хливнюк зазначив, що ті, кого він знає, стоятимуть до смерті і захищатимуть свою країну стільки, скільки буде треба:
"Ну, мобілізація це необхідність. Люди втомилися, але ті, з ким я спілкуюся, стоятимуть до смерті дуже довго. Стільки, скільки треба буде. Я маю величезну честь спілкуватися з такими людьми. Ніхто не кине зброю і не піде нікуди. Тому що вони чоловіки просто. Мова вже йде не про армію і не армію, службу і не службу. Це екзистенційна війна за саме існування українською нації. Не просто як етносу, а фізично як людей нас хочуть знищити. Ми мусимо відбитися і мусимо перемогти або загинути", - зазначив військовий.
Поділився Хливнюк й тим, як він відреагував на відставку головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Музикант-військовий зауважив, що на авторитеті Залужного трималися ті, хто давно міг списатися через поранення:
"Мені шкода, що Залужний пішов. Точніше, його відправили у відставку. На його авторитеті трималися люди, які давно могли списатися через поранення. Люди на протезах воювали на авторитеті Залужного, беззаперечно. Я не розумію причин, з яких це було зроблено. Я не розумію цього, але я тішу себе такою ванною тепленькою, що, мабуть, треба бути спеціалістом, все життя провчитися військовій справі, і тоді ти зрозумієш, хто стратег кращий, а хто гірший. Мене це засмутило", - чесно зізнався Хливнюк.
Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк назвав умови, за яких буде готовий знову виконувати російськомовні хіти "Бумбоксу". Від початку повномасштабної війни співак припинив виконувати композиції гурту російською.
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