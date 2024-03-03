Андрій Хливнюк про посилення мобілізації в Україні: "Не вважаю, що це необхідно"

Лідер гурту "Бумбокс", військовий, пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк прокоментував, як ставиться до посилення мобілізації в Україні.

Музикант-захисник, який раніше припустив, коли може закінчитися війна, поділився, що не вважає посилення мобілізації необхідним:

"Я не вважаю, що це необхідно. Я думаю, що добровольцями треба йти на фронт. Якщо добровольців вже немає - шкода. Тотді чекайте на повістки. Обирайте собі підрозділи, які вам подобаються, ідіть і працюйте. Якщо ви військовозобов'язані, певного віку такого, і вам дозволяє здоров'я, йдіть захищайте своїх доньок, сестер від зґвалтувань, своїх мам від вбивств, свої хати від розграбувань, від розбомблення. Що тут дивного? Що тут такого, я не розумію", - прокоментував Хливнюк в інтерв'ю DW.

На уточнення журналістки про те, що пишуть, що люди й самі військові втомилися від війни, Хливнюк зазначив, що ті, кого він знає, стоятимуть до смерті і захищатимуть свою країну стільки, скільки буде треба:

"Ну, мобілізація це необхідність. Люди втомилися, але ті, з ким я спілкуюся, стоятимуть до смерті дуже довго. Стільки, скільки треба буде. Я маю величезну честь спілкуватися з такими людьми. Ніхто не кине зброю і не піде нікуди. Тому що вони чоловіки просто. Мова вже йде не про армію і не армію, службу і не службу. Це екзистенційна війна за саме існування українською нації. Не просто як етносу, а фізично як людей нас хочуть знищити. Ми мусимо відбитися і мусимо перемогти або загинути", - зазначив військовий.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Поділився Хливнюк й тим, як він відреагував на відставку головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Музикант-військовий зауважив, що на авторитеті Залужного трималися ті, хто давно міг списатися через поранення:

"Мені шкода, що Залужний пішов. Точніше, його відправили у відставку. На його авторитеті трималися люди, які давно могли списатися через поранення. Люди на протезах воювали на авторитеті Залужного, беззаперечно. Я не розумію причин, з яких це було зроблено. Я не розумію цього, але я тішу себе такою ванною тепленькою, що, мабуть, треба бути спеціалістом, все життя провчитися військовій справі, і тоді ти зрозумієш, хто стратег кращий, а хто гірший. Мене це засмутило", - чесно зізнався Хливнюк.

Андрій Хливнюк, Валерій Залужний

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк назвав умови, за яких буде готовий знову виконувати російськомовні хіти "Бумбоксу". Від початку повномасштабної війни співак припинив виконувати композиції гурту російською.

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