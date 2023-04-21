Андрій Хливнюк розповів, як ігнорував Оксану Марченко на одному з шоу і чому погодився з нею працювати

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який захищає нашу країну на передовій, пригадав як йому працювалося зі скандальною ведучою Оксаною Марченко.

Як відомо, 2015 року Хливнюк та Марченко перетнулися на одному з українських талант-шоу. Марченко була ведучою шоу, Хливнюк разом з Ігором Кондратюком, Ніно Катамадзе та Сергієм Сосєдовим сиділи у журі.

Як зізнався Хливнюк, вже тоді він намагався обмежити спілкування з Марченко до мінімуму:

"Я намагався вже тоді не спілкуватися, ми поговорили одну чи дві хвилини за весь цей час. У мене була розмова з головою телеканалу, коли він мене наймав, я просив щоб її не було. Ця розмова закінчилася, на той час, тим, що жінка за чоловіка не відповідає", - розповів Хливнюк в інтерв'ю для YouTube-каналу pressing.

Оксана Марченко

Музикант додав, що на той час були аргументи, які все ж таки переконали його брати участь у шоу зі скандальною ведучою. Не став приховувати артист і те, що за участь у шоу йому заплатили чималі гроші – 100 тисяч доларів, які допомогли йому закрити багато своїх фінансових питань.

Втім, Хливнюк називає участь у проєкті ведучої та дружини підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука та путініста Сергія Сосєдова помилкою.

Музикант розповів, що не миналося й без конфліктів між суддями шоу. Так, якось Ніно Катамадзе, у перерві між зніманнями поставила Сосєдова на місце:

Ніно Катамадзе

"У перерві між зніманнями була розмова, щось цей персонаж почав навалювати, що в Союзі було класно. Ми вже терпіли, мовчали. Потім терпець увірвався і Ніно йому розповіла швидко, що вона б не хотіла носити капронові колготки одні на всіх, за ковбасу намагатися стояти в черзі по дві доби, і щось там: "А ти б, мій любий, взагалі сидів би". Бо була стаття. І це жорстко", - пригадав Хливнюк.

Сергій Сосєдов

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк, який одним з перших в шоубізнесі пішов на фронт захищати Україну, розповів, чим займається на передовій. Музикант-захисник також зізнався, чи вбивав російських окупантів.

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