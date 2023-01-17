Андрій Хливнюк у військовій формі на нових фото показав, чим займається на передовій

Музикант служить пілотом ударного дрону Punisher.
Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, чим займається під час служби на передовій.
Нові світлини музиканта з фронту з'явилися на офіційній сторінці колективу в Instagram. Шанувальники могли побачити усміхненого Хливнюка у військовій формі разом з його побратимами з батальйону патрульної поліції "Софія".
"Що там у шоубізнесі?", - жартома підписав світлини Хливнюк.
На фото музикант лежав у окопі, а також показав, як працює з ударним дроном Punisher. Під час війни співак пройшов навчання та тепер пілотує таким "пташками".
Нагадаємо, що Андрій Хливнюк одним з перших в українському шоубізнесі пішов боронити Україну від російських окупантів. Навіть свій 43-й день народження лідер гурту "Бумбокс" зустрів на фронті та поділився відеопривітанням.
Читайте також: