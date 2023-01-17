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Андрій Хливнюк у військовій формі на нових фото показав, чим займається на передовій

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1851
Час на прочитання
1 хв
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Андрій Хливнюк у військовій формі на нових фото показав, чим займається на передовій

Фото: instagram.com/boomboxfamily

Музикант служить пілотом ударного дрону Punisher.

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, чим займається під час служби на передовій. 

Нові світлини музиканта з фронту з'явилися на офіційній сторінці колективу в Instagram. Шанувальники могли побачити усміхненого Хливнюка у військовій формі разом з його побратимами з батальйону патрульної поліції "Софія".

© instagram.com/boomboxfamily
Фото: instagram.com/boomboxfamily

 "Що там у шоубізнесі?", - жартома підписав світлини Хливнюк. 

На фото музикант лежав у окопі, а також показав, як працює з ударним дроном Punisher. Під час війни співак пройшов навчання та тепер пілотує таким "пташками".

© instagram.com/boomboxfamily
Фото: instagram.com/boomboxfamily

Нагадаємо, що Андрій Хливнюк одним з перших в українському шоубізнесі пішов боронити Україну від російських окупантів. Навіть свій 43-й день народження лідер гурту "Бумбокс" зустрів на фронті та поділився відеопривітанням.

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Дата публікації
Перегляди
1851
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