Андрій Хливнюк у військовій формі показав нове фото з передової

Сьогодні, 6 грудні, у військових свято – День Збройних сил України. Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни пішов служити, привітав побратимів.

Музикант опублікував фото з передової, де він зображений у військовій формі біля безпілотників та залишив красномовний та влучний допис.

"З Днем Збройних Сил України! Честь!" – написав Хливнюк.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Зазначимо, спочатку Андрій Хливнюк мав одне завдання на службі. Він був у складі патрульної поліції. Артист виконував бойові та гуманітарні місії. Також співак пройшов навчання та став оператором ударного безпілотника. Хливнюк займається аеророзвідкою та бойовими місіями.

Нагадаємо, українські знаменитості привітали захисників з їхнім персональним святом. Зірки дякували військовим за захист та закликали всіх небайдужих допомагати ЗСУ пришвидшити перемогу України над окупантами.

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