Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ, розповів про ставлення до українських чоловіків, які у призовному віці виїхали з України.

Як зізнається Андрій, під час благодійних турів він часто стикається з такими українцями. На його думку, вони хоч і стоять на боці України, проте надто ідеалізують війну та захисників через великі відстані до справжнього фронту. І наголосив, що у майбутньому може настати і їхня черга брати зброю до рук.

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга", - наголосив музикант в інтерв'ю "Голосу Америки".

Андрій Хливнюк

Окрім того, Хливнюк поділився переживаннями стосовно своїх благодійних концертів під час війни. За словами виконавця, він прирівнює свою працю до "другорядної".

"Це не те щоб провина, а таке відчуття, що ти ніби займаєшся другорядною роботою. Хоча це дуже важлива робота. Бути культурним амбасадором важливо і збирати донати. Працювати артистом легко. Порівняно з фронтом – це ніщо. Так, це втомлює, але ця перевтома ніщо порівняно з тим, що відбувається на передовій. Специфіка моєї роботи, це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, а тільки артилерія і дрони", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко вшанувала пам'ять пасинка, який героїчно поліг у бою рік тому.

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