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Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

Андрій Хливнюк висловився про чоловіків-українців за кордоном під час війни: "Для них це щось інакше"

Андрій Хливнюк

Співак також зізнався, чи не відчуває провину за благодійні виступи.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ, розповів про ставлення до українських чоловіків, які у призовному віці виїхали з України.

Як зізнається Андрій, під час благодійних турів він часто стикається з такими українцями. На його думку, вони хоч і стоять на боці України, проте надто ідеалізують війну та захисників через великі відстані до справжнього фронту. І наголосив, що у майбутньому може настати і їхня черга брати зброю до рук.

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти думаєш: "Окей, ну звісно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити, бо це не зовсім так, і ви точно такі самі рицарі з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга", - наголосив музикант в інтерв'ю "Голосу Америки".

Андрій Хливнюк / ©
Андрій Хливнюк

Окрім того, Хливнюк поділився переживаннями стосовно своїх благодійних концертів під час війни. За словами виконавця, він прирівнює свою працю до "другорядної".

"Це не те щоб провина, а таке відчуття, що ти ніби займаєшся другорядною роботою. Хоча це дуже важлива робота. Бути культурним амбасадором важливо і збирати донати. Працювати артистом легко. Порівняно з фронтом – це ніщо. Так, це втомлює, але ця перевтома ніщо порівняно з тим, що відбувається на передовій. Специфіка моєї роботи, це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, а тільки артилерія і дрони", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко вшанувала пам'ять пасинка, який героїчно поліг у бою рік тому.

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