Андрій Хливнюк висміяв соліста гурту "Звери" та натякнув, що на нього чекає

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який нині на фронті захищає Україну від російських окупантів, висміяв соліста гурту "Звери" Романа Білика, який "перевзувся" та став підтримувати війну.

У своєму Instagram український музикант опублікував влучне відео. Артист показався з ударним дроном, яким керує на фронті. У ролику Хливнюк процитував рядки з пісень Білика. Зокрема, лідер "Бумбокс" заспівав "Рома, извини, у меня самолет" (ударний дрон схожий на мінілітак) та "до скорой встречи". Таким чином Хливнюк натякнув лідеру гурту "Звери", що на нього чекає, якщо він не припинить роз'їжджати на Донбасі та розважати окупантів, а саме – фатальна зустріч з українським безпілотником.

Андрій Хливнюк поглузував з лідера гурту "Звери", який приїжджав на Донбас розважати окупантів

У коментарях під відео підписники Хливнюка були неабияк раді побачити такий контент. Вони подякували музикантові за відео та зазначили, що в нього чудове почуття гумору.

Андрію, я завжди любила вас та вашу творчість, а з початком війни то не просто любов, то обожнювання! Найкращий!

Нічого сексуальнішого сьогодні не бачила ще!

Почуття гумору топ!

Нагадаємо, днями російський музикант Роман Білик, який раніше засуджував війну, засвітився на Донбасі. Лідер гурту "Звери" порозважав окупантів своїми піснями та подивився, як вони обстрілюють українські території.

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