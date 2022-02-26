Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Отримав зброю"

Співак також закликав фанів вступати до тероборони.
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до сил територіальної оборони ЗС України.
Про це він розповів на cвоїй сторінці в Instagram. Музикант запостив фото, на якому позує з іншими членами тероборони. Світлину артист підписав доволі лаконічно: "Здрасьтє".
Також зірка повідомив, що вже отримав зброю.
"Вступайте до лав територіальної оборони і знищуйте окупантів", – додав він.
У коментарях юзери висловили захоплення вчинком кумира.
- Дякуємо за справжній патріотизм, а не за пости із чорними квадратиками та написами "ні війні"
- Бачу ці фото і розумію – впораємось
- "Бумбокс" - не просто музика. Хливнюк - не просто вокаліст.
- Красунчики! Пишаємося кожним!!! Дякуємо!!!
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