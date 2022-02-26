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Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Отримав зброю"

Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Отримав зброю"

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Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України: "Отримав зброю"

instagram.com/andriihorolski

Співак також закликав фанів вступати до тероборони.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів на cвоїй сторінці в Instagram. Музикант запостив фото, на якому позує з іншими членами тероборони. Світлину артист підписав доволі лаконічно: "Здрасьтє".

© instagram.com/andriihorolski
instagram.com/andriihorolski

Також зірка повідомив, що вже отримав зброю.

© instagram.com/andriihorolski
instagram.com/andriihorolski
© instagram.com/andriihorolski
instagram.com/andriihorolski

"Вступайте до лав територіальної оборони і знищуйте окупантів", – додав він.

© instagram.com/andriihorolski
instagram.com/andriihorolski

У коментарях юзери висловили захоплення вчинком кумира.

  • Дякуємо за справжній патріотизм, а не за пости із чорними квадратиками та написами "ні війні"
  • Бачу ці фото і розумію – впораємось
  • "Бумбокс" - не просто музика. Хливнюк - не просто вокаліст.
  • Красунчики! Пишаємося кожним!!! Дякуємо!!!

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