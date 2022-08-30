Андрій Хливнюк заплакав на концерті, коли співав пісню про війну – відео

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на деякий час залишив службу в лавах ЗСУ, аби вирушити у благодійний тур.

Так, Андрій Хливнюк вирушив давати концерти країнами Європи, аби зібрати кошти для допомоги українським захисниками.

Співак вже виступив у Варшаві та Празі. Утім, другий концерт виконавцю дався нелегко. Андрій Хливнюк під час виступу вирішив виконати пісню не зі свого репертуару. Музикант заспівав композицію Skofka – "Чути гімн", яку репер присвятив загиблому на війні товаришу.

Коли Хливнюк співав рядки "Ну, а поки будемо бити вас за "Азов" і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі", то не зміг стримати сліз та заплакав.

Співак так не зміг до кінця виконати композицію через те, що його "душили" сльози. Артист перепросив фані, а ті, своєю чергою, підтримали кумира гучними оваціями.

Зазначимо, попереду в Андрія Хливнюка ще виступ у Відні, після чого він повернеться на передові позиції. Утім, співак знову планує вирушити у невеличкий музичний тур Європою у жовтні.

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