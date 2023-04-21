Андрій Хливнюк зізнався, чи знищував росіян на війні: "Не вважаю це вбивством"

Фрнтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з початком повномасштабного вторгнення рф до України одним із перших в українському шоубізнесі пішов боронити країну від російських окупантів.

В інтерв'ю для YouTube-каналу pressing музикант-захисник поділився, чим він займається на фронті і що входить в його обов'язки:

"Я пілот ударного дрону українського виробництва, який розвідує і виконує ударні місії і останні півроку це на південному напрямку фронту. Ми брали участь у боях за Херсонщину і продовжуємо це робити", - поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк на фронті керує ударним дроном / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Він додав, що безпосередньо займається участю в плануванні і виконанні бойових місій. "Якщо десь є ворог, до якого я можу дотягнутися і розвідка нам про це повідомила, я намагаюся знешкодити його", - сказав артист.

Також Хливнюк зізнався, чи дводилося йому вбивати російських окупантів. За словами захисника, вбивством він це назвати не може:

"Я нікого не вбиваю. Я не вбивця. Вбивця – це кримінальна відповідальність. Я намагаюся деактивувати, нейтралізувати, деморалізувати людських істот. Вони, мало того, що виросли на моїх піснях, так вони ще й взяли автомати, сіли в танки і приїхали до мене додому руйнувати людям будинки, вбивати, ґвалтувати, грабувати. Тому, я не вважаю, що це вбивство", - пояснив Хливнюк.

Андрій Хливнюк на фронті керує ударним дроном / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, що не так давно Андрій Хливнюк разом з гуртом "Бумбокс" також встигнув відіграти благодійний тур у п'яти країнах. Музикант поділився, скільки грошей на потреби ЗСУ під час концертів вдалося зібрати.

Читайте також: