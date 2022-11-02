Андрій Хливнюк звернувся до ворогів, які зростали на його піснях: "Мародери зас*ані, вбиваєте за пралку"

Співак Андрій Хливнюк розгнівано звернувся до російських окупантів, які свого часу зростали на піснях гурту "Бумбокс".

Емоціями музикант поділився у сторіз в Instagram. Свої слова Хливнюк доповнив світлинами, які зробив під час служби на фронті.

Лідер гурту "Бумбокс" нагадав росіянам про те, що протягом декількох разів вони самі відмовлялися від урегулювання озброєного конфлікту на Донбасі.

Фото: instagram.com/andriihorolski

"Тим, хто ниє про "бамбілі бамбас восємь лєт" нагадаю, що Рада безпеки ООН одинадцять разів за ці роки пропонувала вам придуркам ввести миротворців і саме росія накладала вето", - пригадав Хливнюк.

Також Андрій закликав ворогів, які були його прихильниками, нарешті подумати, за чиї цілі вони насправді зараз вбивають та помирають на війні.

Фото: instagram.com/andriihorolski

"Вороги, які зростали на моїх піснях, замисліться. Це безглуздо, вороги. Гаразд, ми готові воювати за свої сім'ї та верховенство права над безглуздою силою, а ви за що? А ви, мародери зас*ані, вбиваєте за пралку і помираєте за "вічну" владу діда, який навіть свою родину с*ить показати. Помираєте за його дачу на Байкалі", - емоційно звернувся Хливнюк.

Фото: instagram.com/andriihorolski

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