Андрій Ісаєнко розсекретив, як тримає себе у формі: "Одного разу мене добре обламали"

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Український актор Андрій Ісаєнко розповів, як підтримує себе у формі.

За словами артиста, професія зобов’язує його уважно ставитися до зовнішності, адже на сцені чи у кадрі вигляд має значення. Про це він розповів у програмі "Головна роль".

Ісаєнко зізнався, що серйозно замислюватися над своєю зовнішністю почав ще кілька років тому, коли в театрі, де він зараз працює, глядачі обговорювали вік акторів і додали йому декілька зайвих років.

"Одного разу мене добре обламали в нашому Театрі на Лівому березі. Хтось із гостей запитав у глядачів: "Яких молодих артистів у театрі ви знаєте?". І там назвали всіх, крім мене. А коли уточнили: "А Ісаєнко?", почули у відповідь: "Та який же він молодий? Це вже більш доросле покоління", — пригадав актор.

Андрій Ісаєнко

Попри це, фізична активність у його житті ніколи не зникала. Зараз він регулярно займається кінним спортом — і для власного задоволення, і щоб залишатися готовим до ролей, де потрібна їзда верхи. Не менш уважно Андрій ставиться й до харчування. Актор давно відучився від того, щоб їсти на ніч, адже він роздягається майже в кожній своїй виставі й повинен мати відповідний вигляд.

Важливою частиною його рутини є догляд за обличчям. Андрій пояснює, що це не данина моді, а необхідність. Його постійно гримують та накладають тон, а сцена ніколи не буває стерильною.

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Ще один незмінний елемент у розкладі Ісаєнка — сон. Він визнає, що після деяких вистав заснути важко, адже емоційне напруження тримає довго. Актор зізнався, що якщо зовсім не може заснути, то дозволяє собі випити трохи алкоголю.

"Якщо зовсім не можу заснути, можу дозволити собі 50 грамів. Коньяк не люблю, моє — це віскі або щось подібне", — додав він.

