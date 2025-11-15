Андрій Хливнюк шокував сумою, яку пропонували "Бумбоксу" за політичну агітацію, і висловився про дохід

Андрій Хливнюк

Український музикант, фронтмен гурту «Бумбокс» і військовослужбовець Андрій Хливнюк відверто розповів про заробітки та неочікувані пропозиції для колективу.

Так, виконавець пригадав епізод із діяльності гурту, коли їм пропонували захмарний гонорар. За словами Хливнюка, це була пропозиція від політичної сили, назву якої він не розкрив. Тоді «Бумбоксу» запропонували майже мільйон доларів за участь в агітаційній кампанії. Музиканти мали б фактично стати обличчям партії та працювати на її інтереси, але свідомо відмовилися.

«Майже мільйон доларів — близько 800 тисяч. Треба було агітувати за політичну партію», — ошелешив музикант в інтерв’ю «Бомбардир».

Водночас артист зізнався, що під час війни його доходи значно зменшилися. Річ у тому, що він разом з гуртом спрямував всю діяльність на благодійність. Тож зараз «Бумбокс» передає виручені кошти з квитків на потреби українського війська. Хливнюк говорить, що він ні про що не шкодує та це його з командою принципова позиція.

«Я мільйонів не заробляв. Ми одна з топових українських команд. Я не можу поскаржитися на те. Якби не було війни, я б і далі круто заробляв. А зараз концерти (благодійні — прим. ред.) — це моя примха, хтось може так і не робити. Не розумію, як під час війни можна намагатися збагатитися. Це нісенітниця і шизофренія. Мабуть, я ідеаліст і придурок, не знаю життя. Мені здається, що якщо я не приймаю безпосередню участь в контакті, то моя задача зробити, щоб цей контакт був на нашу користь», — додав зірка.

