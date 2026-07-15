Андрій Хливнюк став заслуженим артистом України: кого ще нагородив президент Зеленський

Андрій Хливнюк / © instagram.com/boomboxfamily

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Лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк отримав звання заслуженого артиста України.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ з нагоди Дня Української Державності, який щорічно святкують 15 липня. Від цього дня Андрій Хливнюк тепер офіційно заслужений артист України.

Окрім того, не лише лідеру «Бумбоксу» присвоїли таке звання. Заслуженими артистами України стали балерини Анастасія Баірд, Ілона Кравченко, актор Ренат Сєттаров та артист Віктор Храмов.

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Андрій Хливнюк

Також з нагоди Дня Української Державності президент Володимир Зеленський присвоїв звання народного артиста України акторці Ксенії Баші та солісту опери Дмитру Кузьміну.

В указі президента зазначається, що таким чином відзначили діячів, які зробили значний внесок у зміцнення української державності, розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку та захист територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський присвоїв важливі нагороди співаку Степану Гігі та солісту гурту ADAM Михайлу Клименку. На жаль, артистів відзначили посмертно.

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