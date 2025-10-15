ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Андрій Хливнюк відповів на закиди про службу та розкрив правду: де служить лідер "Бумбоксу" зараз

Артист розставив усі крапки над «і» й відповів на чутки про свою службу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski

Український музикант, фронтмен гурту «Бумбокс» і військовослужбовець Збройних сил України Андрій Хливнюк прокоментував свою службу.

Вперше за тривалий час домислів і закидів з боку гейтерів воїн розкрив деталі своєї військової діяльності. За словами Андрія, він «ні дня не був в ТрО», спростувавши поширені домисли. Воїн наголосив, що зараз є частиною загону «Хижак».

«Отримав зброю та вступив до лав патрульної поліції у Києві 2022 році. До сьогодні є частиною загону „Хижак“, прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти», — поділився Хливнюк у коментарі «Армія FM».

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski

Наприкінці розмови фронтмен «Бумбоксу» звернувся до всіх українців, які нині живуть у тилу. Військовий закликав українців бути свідомішими та допомагати боротися з окупантами що є сили.

«У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору», — додав артист.

До слова, влітку цього року довкола Андрія Хливнюка розгорілася палка дискусія. У Мережі почали припускати, що він нібито бреше про свою службу. Чутки почали ширитися після того, як зірку помітили на дорогах Києва. Юзери одразу почали дорікати за те, що він нібито «роз’їжджає мирним містом на військовому пікапі» і «насолоджується життям». Проте музикант майстерно дав відсіч гейтерам.

Нагадаємо, нещодавно танцівника балету Сергія Полуніна, відомого своїми проросійськими поглядами, позбавили громадянства України.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie