Андрій Хливнюк зізнався у важкому психічному стані через війну: "Я міг зробити більше"

Український музикант, фронтмен гурту "Бумбокс" і військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк поділився своїми психічними проблемами.

Співак зізнався, що сам переживає синдром вцілілого — психологічний стан, який проявляється почуттям провини та сорому через те, що людина вижила в травматичній ситуації, коли інші загинули або постраждали. Артист відверто поділився своїми думками про цей стан і пояснив, як йому вдається знаходити сили рухатися далі. У розмові з "Цейво Подкаст" музикант зазначив про свої болісні теми у нових роботах.

"Тут меседж — це комплекс вцілілого. Він і мені притаманний, бо, на жаль, я маю такий досвід. Не всі наші побратими й посестри живі. І це відчуття знайоме мільйонам людей", — зізнався Хливнюк.

Співак пояснив, що людям, які пройшли через подібне, потрібно чути слова підтримки й пам’ятати, що провина за загибель інших не на них, а на ворогові: "Дуже важливо, щоб хтось сказав: "Роби свою справу далі й не здавайся". Бо постійно думаєш: "Я міг зробити більше". І це може занурити тебе в темний ліс, у власні думки".

Артист додав, що саме творчість допомагає йому проживати біль і не здаватися. Хливнюк підкреслив — зараз кількість переглядів та рейтинг відійшов на другий план. Знаменитість наголосив, що сьогодні в його творчості переважає пошук сенсів та своєрідна терапія.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк вперше детально розповів, де саме нині проходить службу та чим займається на фронті. Лідер гурту "Бумбокс" чітко відповів на чутки й поставив крапку в спекуляціях довкола своєї військової діяльності.