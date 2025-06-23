Андрій Кравченко опинився в епіцентрі вибуху під час нічної атаки Києва: "Ліг просто посеред вулиці"

Андрій Кравченко

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Український співак Андрій Кравченко шокував подробицями, як пережив нічний обстріл Києва у ніч проти 23 червня буквально за кілька метрів від епіцентру вибуху.

У фотоблогу артист розповів, що став свідком гучних вибухів вночі, як і більшість українців. Проте після виходу з будинку на вулицю побачив вороже влучання по об'єктам цивільної інфраструктури — росіяни розтрощили два сусідніх будинки поблизу зірки. За словами Кравченка, від жаху та спроби врятуватися від уламків він негайно ліг додолу.

"Щоночі українці переживають те, що неможливо забути. Цієї ночі після четвертого вибуху поруч з моїм будинком, вийшов подивитися, чи все ціле. І саме в цей момент ще один удар. Ліг просто посеред вулиці, рятуючись від осколків, які на фото… По сусідству з моїм будинком – два знищено..." – ошелешив Андрій.

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Андрій Кравченко показав уламки після обстрілу Києва 23 червня / © instagram.com/andrii_kravch

Музикант висловив своє обурення кривавими діями держави-терористки. В емоційному дописі він зауважив, що окупанти вже давно перейшли всі межі: "Приліт за прильотом. Уламки летіли в усі боки. Вони не обирають, хто перед ними – жінка, дитина, військовий... Просто смерть, розсипана по мирних вулицях! Ворог бʼє по цивільних, а ми по їхній ілюзії перемоги".

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя після влучання балістичної ракети в її будинок поділилася моторошним відео з місця трагедії.