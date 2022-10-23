Андрій Мацола і Саша Заріцька порушили правила "Голосу країни-12" заради учасниці

Під час восьмого ефірі вокального шоу "Голос країни-12" Андрій Мацола та Олександра Заріцька попросили продюсерів змінити правила проєкту.

Так, останніми у "боях" взяли участь вокалістки з команди Святослава Вакарчука – Тіна Колодій та Анна Кіндзерська.

На сцені "Голосу країни-12" учасниці приголомшили тренерів та глядачів у залі потужним виконанням пісні "Fallin'" Alicia Keys.

Неймовірна сила голосу обох дівчат поставила Вакарчука у складне становище, адже музикант хотів, аби обидві дівчини залишися у проєкті. Однак під час свого вибору все ж віддав перевагу Анні Кіндзерській.

На "викраденні" зірковий тренер спробував вдруге натиснути кнопку та залишити обох учасниці у своїй команді, однак вичерпав своє право для Катерини Кулиної.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

На щастя, долю Тіни Колодій у проєкту врятували тренери команди "Другого шансу" Андрій Мацола та Олександра Заріцька. Попри те, що в їхній команді не залишалося вільних місць, народний тренер попросив продюсерів шоу змінити правила та дати шанс Тіні засяяти на сцені "Голосу країни-12".

"Наша команда для того і існує, аби не упускати такі можливості і такі таланти. Така ситуація, що ми реально не могли не натиснути. Ми попросили у продюсерів дати нам таку нагоду", - сказала Заріцька.

Таким чином у наступних ефірах Тіна заспіває у тріо з кимось з інших учасників команди "Другий шанс".

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