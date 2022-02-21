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Андрій Макаревич дорікнув Путіну, що той "розподіляє мільярди" людей "на навчання"

Андрій Макаревич дорікнув Путіну, що той "розподіляє мільярди" людей "на навчання"

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Андрій Макаревич дорікнув Путіну, що той "розподіляє мільярди" людей "на навчання"

facebook.com/makarevichav

Музикант не боїться критикувати дії Росії.

Лідер російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич продовжує критикувати дії Росії.

Цього разу музикант безпосередньо дорікнув президенту РФ Володимиру Путіну. У себе на сторінці у Facebook Макаревич зазначив, що "останнім часом президент красиво розподіляє мільярди" країни:

"Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди - на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?" – написав артист.

Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды - на учения, на беженцев... Он не забыл, что это наши деньги?

Опубликовано Андреем Макаревичем Воскресенье, 20 февраля 2022 г.

Під постом розгорнулося жваве обговорення сказаного Макаревичем. Так на пропозицію одного з підписників "нагадати Путіну про те, чиї гроші він витрачає", музикант відповів: "Чому не ви? Вас все влаштовує?".

На коментар іншого юзера: "чого це гроші раптом ваші?" артист зазначив: "А чиї? Ви податки платите? Я плачу".

Зазначимо, що раніше у своєму пості у соцмережі Андрій Макаревич розкритикував дії Росії і зазначив, що росіян "розсварили з усім світом і поставили на межу війни".

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