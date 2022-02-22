Андрій Макаревич емоційно про визнання Путіним "Л/ДНР": "Ну що, почалося"

Музикант засумнівався у мудрості очільника РФ.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич продовжує відверто коментувати і критикувати дії президента Путіна на Донбасі.

Після того, як Росія визнала самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" Макаревич на офіційній сторінці у Facebook залишив емоційний пост, у якому висловив свою думку.

Зокрема, музикант засумнівався у мудрості очільника РФ і дорікнув росіянам, що варто думати своєю головою:

" Ну, що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший – наймудріший. "Ось цар прийде - цар розсудить." Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає..." – написав Макаревич.

Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный -... Опубликовано Андреем Макаревичем Понедельник, 21 февраля 2022 г.

Пізніше він розмістив у соцмережі ще один пост:

"І ось ще запитання: ті мешканці України, яких зараз почнуть вбивати – це вони винні в тому, що НАТО ніби "посунулося до наших кордонів?" Ось точно вони?".

Шанувальники Макаревича розгорнули активну дискусію під його постом. Ось що пишуть люди: "дякуємо, що ви на світлому боці", "відчуття повного безсилля та сорому за росіян", "він білий, зовсім білий… лікарі не встигли", "Ніхто ці території за Росією ніколи не визнає і після відходу вождя їх благополучно повернуть назад разом із Кримом".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

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