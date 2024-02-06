Андрій Макаревич на архівному фото здивував, який вигляд мав в юності майже 50 років тому

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич показав своє рідкісне архівне фото.

У Facebook 70-річний музикант опублікував чорно-білий знімок із часів юності. На фото, яке було зроблене майже 50 років тому, Макаревича просто не впізнати. Він постає з довгим кучерявим волоссям, темному пальті та з картатим шарфом. Юному Макаревичу тоді був 21 рік і він лише починав свій творчий шлях.

Знімок музикант не став підписували. Артист лише лаконічно вказав у дописі вік на фото. Щоправда, деякі підписники засумнівалися. Користувачі зазначили, що на знімку Макаревичу немов 17 років, а не 21.

Андрій Макаревич у 21 рік / Фото: facebook.com/makarevichav

Зазначимо, Андрій Макаревич виступив проти вторгнення Росії до України, а також анексії Криму. У РФ музиканта визнали "іноагентом" за антивоєнну позицію. Нині артист разом з 39-річною дружиною Ейнат Кляйн живе в Ізраїлі та виховує однорічного сина Ейтана.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Гордон показав архівне фото співачки Алли Пугачової, де їй було 40 років. Тоді артистка приїжджала до Києва, а інтерв'юеру, який лише починав свою кар'єру, вдалося з нею зустрітися.

Читайте також: