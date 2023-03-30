Андрій Макаревич похизувався помітно підрослим однорічним сином від молодої дружини

Хлопчина сьогодні святкує день народження.

Фронтмен легендарного гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив про свято у його родині.

Наймолодший син музиканта, якого народила йому молода дружина, журналістка із Києва Ейнат Кляйн, святкує день народження. Хлопчику, ім'я якого Ейнат, виповнився рочок.

Син Андрія Макаревича / Фото: facebook.com/makarevichav

З нагоди свята музикант присвятив сину зворушливий допис. Так, вони з дружиною заспівали малюку Happy birthday та вручили тістечко іменинника, на якому красувалася свічка у вигляді цифри один. Також Макаревич показав чимало фото свого помітно підрослого сина.

Син Андрія Макаревича / Фото: facebook.com/makarevichav

До речі, виконавець, коли вітав хлопчика з днем народження, вкотре потролив Росію. Макаревич, коли публікував дописи, нагадав, що він насправді визнаний "іноагентом".

Андрій Макаревич з дружиною та сином / Фото: facebook.com/makarevichav

"Іноземний агент Андрій Макаревич святкує день народження сина у вузькому колі родичів іноагента", - написав у дописі артист.

Зазначимо, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Андрій Макаревич одразу ж засудив дії влади країни-агресорки. Музикант підтримує українців та негативно висловлюється про РФ. Тож, артиста визнали "іноагентом" за його антивоєнну позицію.

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