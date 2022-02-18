Андрій Макаревич про дії Росії: "Нас посварили з усім світом, нас поставили на межу війни"

Музикант зізнався, що терпить це все з неймовірними зусиллями.

Фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич протягом восьми років агресії Росії проти України ніколи не боявся говорити, що думає і критикував владу РФ.

Не лишився музикант й осторонь інформації про можливе вторгнення Росії до України. У себе на сторінці в Facebook Макаревич залишив короткий, проте зрозумілий пост. У ньому він зазначив, що росіян "посварили з усім цивілізованим світом" і він взагалі не розуміє, "як вони все це терплять":

"Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нас цьому світу грубіянять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості – навіщо? Людину зараз можна судити просто в колонії, щоб двічі не вставати, кожен, хто заїкнувся про вільні вибори - вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно - нормально, терпимо. Подобається? Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль! І сам терплю. З неймовірними зусиллями", - написав Макаревич.

И вот что я не могу понять - как мы всё это терпим? Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на... Опубликовано Андреем Макаревичем Четверг, 17 февраля 2022 г.

Під постом музиканта розгорілася активна дискусія: "Почекаємо, поки весь світ стане нормальним, а там може і ми", - пишуть юзери. На що Макаревич відповів: "З таким сусідом, як ми, світ нормальним не вийде".

"Шкода, що немає лідера, який як мінімум виведе росіян на Марш світу. Нємцова вбили. А інші вже далеко", - пишуть у коментарях фани. І цей коментар музикант не залишив без уваги: "Ось ось. Усі лідера чекають. А ми що, ми люди маленькі... ".

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