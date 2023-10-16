Андрій Макаревич "розніс" росіян, які вибухнули заявами, що він втік з Ізраїлю через війну

Виконавець пояснив, чому його не було в країні та чи пішов би він воювати.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич поставив на місце російських пропагандистів, які заявили, що він через війну втік з Ізраїлю.

До таких висновків росіяни дійшли через те, що музикант перебував в Європі. Андрій Макаревич пояснив, що його не було в Ізраїлі через гастролі гурту "Машина времени". Скасувати турне було неможливо. Наразі колектив відіграв концерти, тож музикант повертається до Ізраїлю.

Андрій Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

"Г*внюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, цього разу ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей із "Машиной времени". І переривати їх, скасовувати їхнє закінчення я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому – до Ізраїлю", – розповів співак у своєму Facebook.

Макаревич також додав, що пішов би на фронт захищати країну, однак йому не дадуть до рук зброю. Музикант переконаний, що знайде, як допомогти Ізраїлю під час війни.

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним", - наголосив виконавець.

Андрій Макаревич поставив на місце російський пропагандистів, які заявили, що він втік з Ізраїлю

Зазначимо, на початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Макаревич підтримав Україну. Від березня 2022 року артист разом із дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном живе в Ізраїлі.

Нагадаємо, російського гумориста Максима Галкіна та співачку Аллу Пугачову війна застала в Ізраїлі. Російські пропагандисти теж писали, що знамените подружжя втекло з країни. Нещодавно Галкін вийшов на зв'язок та прокоментував, де перебуває він та його родина.

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