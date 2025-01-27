Андрій Макаревич спантеличив заявою про допомогу ЗСУ: "Не хочу, щоб ракета вбила мого сина"

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич спантеличив заявою про допомогу ЗСУ і пояснив, чому не зможе приїхати до України.

Артист від першого дня повномасштабної війни підтримує українців та засуджує загарбницьку політику Росії. Щоправда, до України виконавець не дозволяє собі приїздити, адже вважає, після всіх тих злочинів, що творять окупанти на українських землях, у нього просто немає на це морального права. Як розповів виконавець в інтерв'ю "DW", він все одно лишається росіянином і за ним це тягнутиметься завжди. Натомість Андрій Макаревич підтримує українців, в тому числі й фінансово.

"Після того, як розпочалася війна, ні (не приїжджав до України – прим. ред.). Не тому, що я боюся, а тому, що я не відчуваю такого морального права. Я для них (українців – прим. ред.) все одно росіянин. Я знаю, що до мене там дуже добре ставляться і знають, що я говорю. Я допомагав неодноразово громадянам України, коли в мене була така можливість, і допомагаю. Але я розумію, що країна, де я народився, вона все одно в мене на спині висить, тому мені це дуже заважає", - прокоментував артист.

Андрій Макаревич / Фото: скриншот з відео

Щоправда, мирним жителям України Андрій Макаревич допомагає, а от ЗСУ – ні. Виконавець говорить, що йому це доволі складно пояснити, однак першою чергою він переймається за сина, який живе в РФ. Співак натякнув, що не хоче, аби той постраждав.

"Я не допомагаю Збройним силам України. Мені складно зараз буде сформулювати це… Я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина. Взагалі моторошна ситуація", - зазначив артист.

Зазначимо, Андрій Макаревич ще до повномасштабної війни підтримував Україну. Зокрема, він виступав проти анексії Криму та окупації Донецької та Луганської областей. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, співак одразу ж засудив дії кремлівського диктатора, за що в РФ його охрестили званням "іноагента". Натомість Макаревич цим не переймається. Наразі він разом із дружиною та молодшим сином живе в Ізраїлі.

Нагадаємо, нещодавно актор Лесь Задніпровський назвав імена трьох відомих росіян, в антивоєнну позицію яких він вірить. До цього переліку артист додав і Андрія Макаревича.

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