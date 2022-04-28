Андрій Макаревич відмовився від російського громадянства для новонародженого сина

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич та його дружина Ейнат Кляйн нещодавно стали батьками – син подружжя з'явився на світ в Ізраїлі.

Малюк з появою на світ став громадянином Ізраїлю. Та, як розповів Макаревич у інтерв'ю Ксенії Собчак, вони з дружиною вирішили не робити хлопчику російське громадянство:

"Я вважаю, що це безпечніше наразі. А головне – навіщо? Ізраїльське громадянство перекриває усі 99,9% потреб. Він не зможе поїхати до Судану, приміром, або до Чаду. Ізраїль для мене єдина безпечна країна. Тому що мої пращури мешкали і в Україні, і в Росії і завжди це погано закінчувалося. Справжній єврей має мешкати в Ізраїлі", - сказала дружина Макаревича.

Андрій Макаревич з дружиною і сином / instagram.com/_einatklein_

Свій переїзд до Ізраїлю Макаревич та Кляйн планували завчасно, адже готувалися до появи малюка. На запитання, чи планує музикант повернутися до РФ, він відповів:

"Я продовжую залишатися слабо мотивованим інтуїтивним оптимістом. Мені чомусь, всупереч логіці, продовжує здаватися, що цей дурний сон закінчиться раніше, ніж ми очікуємо і дуже багато поїдуть назад. У будь якому випадку я б хотів, коли у мене виникає бажання поїхати туди або сюди не було обтяжено якимись дурними додатковими проблемами", - сказав артист.

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