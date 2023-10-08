Андрій Макаревич, який мешкає в Ізраїлі, вперше вийшов на зв'язок після нападу ХАМАС

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який разом з дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками.

Як відомо, до Ізраїлю з Росії музикант з родиною переїхав у березні 2022 року – Макаревич публічно виступив проти кривавої політики Путіна і підтримав Україну.

Сім годин тому Макаревич на своїй сторінці в Instagram зробив перший пост після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю.

Андрій Макаревич з дружиною та сином / Фото: facebook.com/makarevichav

Артист повідомив, що з ним все гаразд. Наразі він перебуває в концертному турі містами Європи. Виконавець висловив сподівання, що ізраїльські бійці скоро переможуть терористів:

"У світлі того, що відбувається, жодного бажання немає хвалитися успішними концертами, а також обговорювати марні висловлювання, які російська жовтуха приписує мені. Тим не менш, сьогодні завершили тур Німеччиною і завтра летимо до Лондона. Бажаю удачі нашим бійцям і рахую години та дні до нашої перемоги. Будь ласка, будьте живі", - написав Макаревич.

Андрій Макаревич про напад ХАМАС на Ізраїль / Фото: facebook.com/makarevichav

А з Instagram дружини музиканта Ейнат Кляйн стало зрозуміло, що вона з сином теж в безпеці і наразі перебуває в Бутані – країні у Південній Азії.

Нагадаємо, раніше з шанувальниками на зв'язок вийшов артист Максим Галкін, який з Аллою Пугачовою та їхніми 10-річними двійнятами теж живе в Ізраїлі. Сюди родина переїхала після повномасштабного вторгнення РФ до України. Галкін та Пугачова підтримали Україну. Як розповів гуморист, вранці 7 жовтня вони з родиною прокинулися від сирен. Подружжя проживає в Тель-Авіві.

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