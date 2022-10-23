Андрій Макаревич заспівав правдиву пісню про Росію: "Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану"

Лідер російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич продовжує відкрито критикувати російську владу. Музикант це робить у своєму Facebook у дописах, віршах та піснях.

Цього разу у соцмережі Макаревич розмістив відео з новою піснею, у якій красномовно у кожному рядку розповів про реалії росіян. Й про те, що якщо хочеш жити, то мовчи, бо за одну фразу "упакують одразу", де мозок настільки заср*ті, що "хоч розгрібай лопатою". Співає музикант й про те, що у країні "до храму пустили диявола", а хіппі стали за війну і на льоту, змінивши шлях, "трясуть козою під букву "зю".

От физ.иноагента Опубликовано Андреем Макаревичем Суббота, 22 октября 2022 г.

Повний текст пісні наводимо нижче:

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте"

Зазначимо, що Андрій Макаревич від початку повномасштабного вторгнення РФ до України публічно засудив дії російської влади і постійно намагається донести правду росіянам, розповідаючи, як їх зомбують. За підтримку України та публічні висловлювання проти Росії, Андрія Макаревича оголосили "іноагентом" в РФ.

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