Андрій Макаревич зібрав гроші для українського поета: "Його батьки перебувають у Херсоні"

Музикант Андрій Макаревич не припиняє підтримувати Україну.

Так, артист допомагає українцям не лише словом, а й ділом. Загалом, нещодавно музикант разом з дружиною, журналісткою родом з Києва Ейнат Кляйн продали на благодійному аукціоні унікальну амфору.

Як розповіла кохана знаменитості, Макаравич власноруч розписав її котами у синьо-жовтих кольорах.

Амфора, яку розписав Андрій Макаревич / Фото: instagram.com/_einatklein_

"Одразу нам було очевидно, що як арт-об'єкт слід обрати амфору. В реальному часі Андрій Макаревич розписав її котами, а потім ми влаштували стрімкий аукціон", - поділилася у своєму Instagram Ейнат.

Андрій Макаревич розписав амфору / Фото: instagram.com/_einatklein_

Скільки вдалося виручити грошей, журналістка не повідомила. Утім, вона зазначила, що всі кошти з продажу амфори вони з чоловіком переказали відомому українському поету Олександру Кабанову, який живе у Києві, а його батьки нині перебувають в окупованому Росією Херсоні.

Фото: kabanovslovo/Instagram

"Амфора поїхала жити до прекрасної людини, а всі виручені за неї гроші ми переказали Олександру Кабанову, одному з найбільших поетів сучасності, жителю Києва, його батьки зараз перебувають у Херсоні", - поділилася Ейнат.

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