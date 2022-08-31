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Андрій Макаревич зібрав гроші для українського поета: "Його батьки перебувають у Херсоні"

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Андрій Макаревич зібрав гроші для українського поета: "Його батьки перебувають у Херсоні"

Андрій Макаревич

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич від перших днів підтримує українців та засуджує дії російської влади.

Музикант Андрій Макаревич не припиняє підтримувати Україну.

Так, артист допомагає українцям не лише словом, а й ділом. Загалом, нещодавно музикант разом з дружиною, журналісткою родом з Києва Ейнат Кляйн продали на благодійному аукціоні унікальну амфору.

Як розповіла кохана знаменитості, Макаравич власноруч розписав її котами у синьо-жовтих кольорах.

Амфора, яку розписав Андрій Макаревич / © instagram.com/_einatklein_
Амфора, яку розписав Андрій Макаревич / Фото: instagram.com/_einatklein_

"Одразу нам було очевидно, що як арт-об'єкт слід обрати амфору. В реальному часі Андрій Макаревич розписав її котами, а потім ми влаштували стрімкий аукціон", - поділилася у своєму Instagram Ейнат.

Андрій Макаревич розписав амфору / © instagram.com/_einatklein_
Андрій Макаревич розписав амфору / Фото: instagram.com/_einatklein_

Скільки вдалося виручити грошей, журналістка не повідомила. Утім, вона зазначила, що всі кошти з продажу амфори вони з чоловіком переказали відомому українському поету Олександру Кабанову, який живе у Києві, а його батьки нині перебувають в окупованому Росією Херсоні.

Фото: kabanovslovo/Instagram / ©
Фото: kabanovslovo/Instagram

"Амфора поїхала жити до прекрасної людини, а всі виручені за неї гроші ми переказали Олександру Кабанову, одному з найбільших поетів сучасності, жителю Києва, його батьки зараз перебувають у Херсоні", - поділилася Ейнат.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
753
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