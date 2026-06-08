Андрій Макаревич в Ізраїлі опинився в епіцентрі ракетного обстрілу і показав пошкоджений будинок

Андрій Макаревич

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Лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич разом із дружиною та сином опинився в епіцентрі ракетного обстрілу в Ізраїлі.

7 червня країну, де мешкає музикант разом із родиною, атакував Іран. Дружина Андрія Макаревича — Ейнат Кляйн — розповіла, як їхня родина пережила обстріл. Виявляється, для них він не минув безслідно. Обраниця музиканта говорить, що ввечері 7 червня вони затримались у гостях у друзів. Дорогою додому музиканта та його родину застав обстріл. Вони сховалися на узбіччі, де пролежали 40 хвилин. Лише з часом сімейство наважилось швидко дістатися додому.

«Вечір ми провели в гостях і, треба сказати, сильно затрималися. Ну, а дорогою назад на нас чекав чудовий салют з Ірану, просто над головами. Полежавши хвилин 40 на узбіччі, ми якимись дрібними перебіжками все ж таки дісталися додому», — говорить дружина виконавця.

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Будинок Андрія Макаревича після обстрілу в Ізраїлі / © facebook.com/einat.klein2

Коли Андрій Макаревич дістався до будинку, то виявилося, що той зазнав серйозних пошкоджень. Проте дружина музиканта не втрачає оптимізму. Ейнат Кляйн наголосила, що головне — це те, що всі цілі та не дістали ушкоджень.

«Попри руйнування, три точки загоряння і ще Бог знає що — всі цілі, живі і навіть не особливо налякані. Адже події могли розвиватися за іншим сценарієм, і писала б я зараз зовсім інший допис, якби взагалі могла писати», — говорить дружина артиста.

Зазначимо, Андрій Макаревич від 2014 року підтримує Україну та засуджує агресію Росії. Повномасштабне вторгнення РФ лише зміцнило антивоєнну позицію музиканта. Зараз співак проживає з родиною в Ізраїлі та засуджує загарбницьку політику Росії і розв’язану на території України війну.

Нагадаємо, нещодавно РФ масовано атакувала Київ. Блогерка Юліана Гнатишин показала понівечене житло після обстрілу.

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