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Андрій Макаревич жорстко розніс пропагандиста та довів росіян до істерики
Артист послав російські ЗМІ за російським кораблем.
Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує дії Кремля, емоційно відреагував на провокативні запитання про виступи в РФ.
Держава-терористка через проукраїнську позицію виконавця наділила його статусом так званого "іноагента". Проте навіть після цього Макаревич твердо продовжує стояти на своєму. Це доводить його нещодавній діалог з пропагандистом, який причепився до співака з надокучливими запитаннями про його концерти.
Зокрема, путініст поцікавився у Андрія, чи не відмовився він від ідеї про "скажений концерт у Києві" після припинення вогню. На це лідер гурту відповів ствердно і пояснив, що в жодному разі більше не заспіває для громадян держави-терористки. І додав, що про "мирні перемовини" й мови не може бути.
Проте російський журналіст не зупинився та уточнив, чи не шкодує зірка про образи у бік росіян, яких назвав "лайном, що підтявкує" кривавому диктатору Путіну. Андрій Макаревич ще раз дав чітко зрозуміти, що не відмовляється від своєї прихильності до України та просто послав пропагандиста "н*х*й".
"Я обіцяв дати скажений концерт у Києві після закінчення війни. Про мирні перемовини я нічого не говорив. У Росії не дам. Саме тому я не хочу їх бачити (через те, що вважає росіян "лайном, що підтявкує" – прим. ред.)", — зазначив співак.
Своєю чергою, росіяни неабияк розлютилися у коментарях під відео у Мережі та в істериці почали обливати брудом Макаревича.
Нагадаємо, нещодавно ексредактор КВК Андрій Чивурін розсекретив, чим саме Україні допоміг лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.