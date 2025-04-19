Андрій Макаревич жорстко розніс пропагандиста та довів росіян до істерики

Андрій Макаревич

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Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує дії Кремля, емоційно відреагував на провокативні запитання про виступи в РФ.

Держава-терористка через проукраїнську позицію виконавця наділила його статусом так званого "іноагента". Проте навіть після цього Макаревич твердо продовжує стояти на своєму. Це доводить його нещодавній діалог з пропагандистом, який причепився до співака з надокучливими запитаннями про його концерти.

Зокрема, путініст поцікавився у Андрія, чи не відмовився він від ідеї про "скажений концерт у Києві" після припинення вогню. На це лідер гурту відповів ствердно і пояснив, що в жодному разі більше не заспіває для громадян держави-терористки. І додав, що про "мирні перемовини" й мови не може бути.

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Проте російський журналіст не зупинився та уточнив, чи не шкодує зірка про образи у бік росіян, яких назвав "лайном, що підтявкує" кривавому диктатору Путіну. Андрій Макаревич ще раз дав чітко зрозуміти, що не відмовляється від своєї прихильності до України та просто послав пропагандиста "н*х*й".

"Я обіцяв дати скажений концерт у Києві після закінчення війни. Про мирні перемовини я нічого не говорив. У Росії не дам. Саме тому я не хочу їх бачити (через те, що вважає росіян "лайном, що підтявкує" – прим. ред.)", — зазначив співак.

Своєю чергою, росіяни неабияк розлютилися у коментарях під відео у Мережі та в істериці почали обливати брудом Макаревича.

Нагадаємо, нещодавно ексредактор КВК Андрій Чивурін розсекретив, чим саме Україні допоміг лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.