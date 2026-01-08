Андрій Пятов показав, як відпочиває одразу з чотирма дітьми та ексдружиною в Карпатах

Андрій Пятов із колишньою дружиною та дітьми / © instagram.com/piat30

Відомий український футболіст Андрій Пятов, який грає на позиції воротаря, показав, як відпочиває одразу з чотирма дітьми та ексдружиною в Карпатах.

Спортсмен вирушив у сімейний відпочинок. Щоправда, Пятов у своєму Instagram ділиться, що це все ж таки відпустка доньок та сина. Проте футболіст знайшов, чим зацікавити дітей, аби ті не нудьгували, і в нього теж був вільний час. Старша донька футболіста зацікавилась фітнесом, середня насолоджується SPA-процедурами та плаванням у басейні на даху просто неба, молодшій сподобалась смачна їжа в ресторані, а от син оцінив дитячий простір в готелі, де вони зупинилися. І, звичайно ж, не минало без катання на лижах.

Андрій Пятов із дітьми / © instagram.com/piat30

"Відпочинок з дітьми - то здебільшого відпочинок дітей, не батьків. Але мені вдалося відпочити теж, бо кожен знайшов собі улюблені місця", - ділиться спортсмен.

До речі, колишня дружина Андрія Пятова теж разом із ними на відпочинку. Пара після розлучення зберегла теплі взаємини та продовжує проводити час разом із дітьми.

