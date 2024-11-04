Андрій Пятов назвав причину розлучення з дружиною після 19 років шлюбу

Відомий український футболіст Андрій Пятов, який грає на позиції воротаря, підтвердив розлучення з дружиною Юлією та назвав причину.

Спортсмен у своєму Instagram оголосив, що його дружина дійсно прийняла рішення розірвати шлюб. Тим не менш, він вдячний вже колишній обраниці за роки, проведені разом. Андрій Пятов подякував Юлії за родину, яку вони створили, та за чудових дітей. Окрім того, футболіст наголосив, що без дружини та її підтримки не досягнув би тих результатів, яких він має.

Андрій Пятов із дружиною / Фото: instagram.com/piat30

"Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли ми, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого. Наша прекрасна родина, про яку навіть не міг мріяти, - це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовну любов та щастя, яке лише може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди", - написав футболіст.

Андрій Пятов підтвердив, що на розлучення подала саме Юлія. Причиною цього, за словами спортсмена, стали його помилки. Футболіст говорить, що кохана давала йому багато шансів та пробачала, але він не виправдав її сподівань. Подробиці спортсмен пообіцяв згодом розповісти, аби інші не допускалися його помилок. А наразі ж Пятов говорить, що розуміє, чому Юлія подала на розлучення, і її рішення цілком логічне.

Андрій Пятов з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/piat30

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань…Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", - поділився спортсмен.

Футболіст також додав, що, попри все, любитиме свою сім'ю та завжди підтримуватиме. Найголовніше для Андрія Пятова наразі – це його діти, яким зараз не менш тяжко, аніж батькам.

Андрій Пятов із дружиною / Фото: instagram.com/piat30

"Ми створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне - це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи - я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі", - додав футболіст.

Нагадаємо, Андрій Пятов прожив у шлюбі з дружиною Юлією протягом 19 років. Пара виховує чотирьох дітей. На розлучення наприкінці жовтня подала саме Юлія.

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