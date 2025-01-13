Андрій Пятов розлучився: суд офіційно розірвав 19-річний шлюб футболіста

Відомий український футболіст Андрій Пятов офіційно розлучився з колишньою дружиною Юлією.

Про це свідчать офіційні документи з судового реєстру, які розглянув "Главком". Печерський районний суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу Пятова з дружиною Юлією. Пара була у законних стосунках 19 років і виховує чотирьох дітей.

Зазначається, що позов до установи подала Юлія Пятова восени минулого року. У заяві йшлося про те, що подружжя припинило вести спільне господарство. Зі свого боку, ексобраниця футболіста додала, що у подальшому не має наміру відновлювати стосунки.

Андрій Пятов з родиною / Фото: instagram.com/piat30

До слова, суд розглядав позов без присутності Юлії та Андрія Пятових. Футболіст лише у письмовому вигляді звернувся до суду, щоб їхню справу могли розглянути без нього. Тож віднедавна суд постановив, що "сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові", тому більше статус подружжя їм не належить.

Проте, обидва колишні партнери продовжують будувати дружні стосунки задля дітей. Тож час від часу вони проводять час спільно з Міланою, Маєю, Дашею й сином Левом.

Нагадаємо, нещодавно футболіст Андрій Пятов визнав себе винним у розлученні й назвав причину.

Чому Андрій Пятов визнав себе винним у розлученні після 19 років шлюбу? – ЖВЛ представляє

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