Андрій Рибак вперше розповів, як Олександр Еллерт виїхав з України на початку повномасштабної війни

Український гуморист та ведучий Андрій Рибак вперше поділився, як його друг, шоумен Олександр Еллерт на початку повномасштабної війни виїхав з України.

Як відомо, вже більше двох років Еллерт перебуває у Сполучених Штатах. Багато українців закидали актору, що він залишив країну незаконно. Проте Рибак наголосив, що Олександр не втік, а виїхав згідно закону:

"Я не погоджуюся зі словом "втеча". По-перше, він був тут і на початку повномасштабного вторгнення він був в Україні. Він законно виїхав. В нього, здається, щось чи астма, чи велика проблема з диханням. Це правда. Він, бувало, якщо пробігав і звідкись повертався, ми піднімалися на 3-4 поверх додому, в нього була така аж хрипуча віддишка. Він нічого з цим не робив. Продовжував курити. Я знаю, що в нього є всі потрібні документи, він законно виїхав. Не так, типу, що я волонтер, поїду куплю дрон і не повернуся", - розповів Рибак в інтерв’ю "Слава +".

Олександр Еллерт та Андрій Рибак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Що ж стосується моральної сторони вчинку Еллерта, то Рибак зазначив, що не зовсім розуміє друга. Адже він міг би бути набагато ефективнішим тут, в Україні:

"З приводу моральної точки зору, типу, що я поїхав і не повернувся. Я, наприклад, цього не розумію. Не розумію, бо в нього були інші ідеї. Я йому казав: "Давай щось знімимо на YouTube-канал". Це було після повномасштабного вторгнення. Він сказав, що я не хочу цим займатись. Хочу займатись чимось важливим, чимось серйозним, а не сидіти і фігню молоти. А потім, я дивлюсь зараз, він продовжує стендап читати. Він, коли поїхав, продовжив знімати на YouTube, хоча він сказав, що я не хочу. Мені дивно. Маючи ресурс, будучи публічною людиною тут, він міг би робити це зараз тут. При чому не лише створювати контент, а й допомагати, робити якісь збори, могли зробити якийсь тур", - прокоментував Рибак.

Олександр Еллерт та Андрій Рибак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Нагадаємо, раніше Олександр Еллерт, відповідаючи на запитання шанувальників, зауважив, що під час повномасштабної війни не раз заїжджав і виїжджав з України. Також комік пояснив, чому не переходить на українську мову.

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