Андрій Рибак з "Холостячки-1" одружився з дівчиною, з якою мав стосунки під час проєкту

Учасник шоу "Холостячка-1" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак розпрощався з холостяцьким життям.
Так, учасник першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, найкращий друг Олександра Елларта Андрій Рибак одружився.
Обраницею Рибака стала дівчина на ім'я Аліна. На сторінці в Instagram новоспечений чоловік поділився зворушливим відео з їхнього весілля. Закохані влаштували камерне свято на даху пентхауса у Києві, куди запросили найближчих.
Серед присутніх були учасники першого та другого сезонів "Холостячки" Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. Вів урочисту подію колега Рибака, Андрій Чорновіл.
Аліна для важливої події обрала легку білосніжну сукню, Андрій був у класичному чорному костюмі та білій сорочці:
"Найкращий день! Найкраща дружина!" – коротко прокоментував відео зі свого весілля Рибак.
Як відомо, Андрій Рибак мав стосунки з Аліною ще до участі у проєкті "Холостячка". Коли ж Рибак прийшов на шоу, він залицявся до Ксенія Мішиної, робив подарунки та навіть зізнався Мішиній у коханні. Та згодомз'ясувалося, що Рибак продовжував підтримувати зв'язок з Аліною, дізнавшись про що Мішина вигнала Андрія з проєкту. Після цього Рибак відновив стосунки з Аліною, а 20 серпня пара відгуляла весілля.
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