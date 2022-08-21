Андрій Рибак з "Холостячки-1" одружився з дівчиною, з якою мав стосунки під час проєкту

Так, учасник першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, найкращий друг Олександра Елларта Андрій Рибак одружився.

Обраницею Рибака стала дівчина на ім'я Аліна. На сторінці в Instagram новоспечений чоловік поділився зворушливим відео з їхнього весілля. Закохані влаштували камерне свято на даху пентхауса у Києві, куди запросили найближчих.

Серед присутніх були учасники першого та другого сезонів "Холостячки" Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. Вів урочисту подію колега Рибака, Андрій Чорновіл.

Весілля Андрія Рибака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Весілля Андрія Рибака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Весілля Андрія Рибака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Весілля Андрія Рибака / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Аліна для важливої події обрала легку білосніжну сукню, Андрій був у класичному чорному костюмі та білій сорочці:

"Найкращий день! Найкраща дружина!" – коротко прокоментував відео зі свого весілля Рибак.

Як відомо, Андрій Рибак мав стосунки з Аліною ще до участі у проєкті "Холостячка". Коли ж Рибак прийшов на шоу, він залицявся до Ксенія Мішиної, робив подарунки та навіть зізнався Мішиній у коханні. Та згодомз'ясувалося, що Рибак продовжував підтримувати зв'язок з Аліною, дізнавшись про що Мішина вигнала Андрія з проєкту. Після цього Рибак відновив стосунки з Аліною, а 20 серпня пара відгуляла весілля.

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