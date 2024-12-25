Андрій Садовий відверто описав свою дружину: "Емоційна, але дуже відкрита"

Міський голова Львова Андрій Садовий поділився, якою є його дружина Катерина.

Про це йдеться у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Так, зокрема, Садовий зазначив, що його обраниця завжди допомагає іншим за покликом серця.

"Красива, мудра, емоційна, але дуже відкрита і вона дуже любить людей. Вона завжди допомагає, щодня працює з переселенцями. Вони спільно зробили маленький музичний колектив, разом пісні співають, концерти дають, їх запрошують на серйозні майданчики. Вони вже в театрі Заньковецької виступали. Постійно вона спільно з дівчатами, які чекають на своїх чоловіків, які в полоні. Тобто, вона в різних групах і вона це робить за покликом свого серця, а не тому, що її просять", - сказав мер Львова про кохану.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового пригадала, яким подарунком її здивував коханий під час знайомства. Також вона поділилася, хто господар у їхньому домі.

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