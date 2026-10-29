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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Андрій Шевченко на рідкісному фото показав, який вигляд має його найстарший син від дружини-моделі

Також спортсмен розсекретив важливе свято в сім’ї.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

Президент Української асоціації футболу та колишній футболіст Андрій Шевченко показав рідкісне фото зі своїм найстаршим сином Джорданом.

Сімейним знімком спортсмен поділився в Instagram не просто так. Річ у тім, що 29 жовтня Джордан святкує день народження. Первістку Андрія Шевченка виповнюється вже 22 роки. Тож, колишній футболіст привітав сина зі святом.

Зокрема, президент УАФ показав сімейне фото. На знімку він позував з усміхненим Джорданом, який був у чорному піджаці та білій футболці, та з дружиною, американською-моделлю Крістен Пазік, яка одягнула сукню у квітковий принт. Разом із тим Андрій Шевченко адресував первістку теплі слова з привітаннями.

«З днем народження, Джордане! Ми дуже любимо тебе!» — звернувся до сина колишній футболіст.

Андрій Шевченко, Крістен Пазік та їхній син / © instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко, Крістен Пазік та їхній син / © instagram.com/andriyshevchenko

Зазначимо, Андрій Шевченко від липня 2004 року перебуває в шлюбі з американською моделлю Крістен Пазік. Подружжя виховує четверо синів — 22-річного Джордана, 19-річного Крістіана, 14-річного Олександра та 12-річного Райдера-Габріеля.

До речі, нещодавно Андрій Шевченко теж ділився сімейною світлиною. Колишній футболіст показав двох молодших синів та розповів про важливе свято в його родині.

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