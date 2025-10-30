ТСН у соціальних мережах

Андрій Шевченко показав рідкісне фото зі старшим сином-красенем і привітав його з 21-річчям

Знаменитість повідомив про важливе свято в родині.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © facebook.com/shevaofficial

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився зворушливим привітанням своєму первісткові — синові Джордану, якому виповнився 21 рік.

У своєму Instagram зірка опублікував спільне селфі з іменинником і коротко підписав: “З 21-річчям тебе, Джордане! Любимо тебе!”.

Допис Андрія Шевченка / © instagram.com/andriyshevchenko

Допис Андрія Шевченка / © instagram.com/andriyshevchenko

Його дружина — модель Крістен Пазік — також не залишила хлопця без уваги. Вона привітала сина, поділившись сімейною світлиною з відпочинку.

Допис Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Допис Крістен Пазік / © instagram.com/kristenpazik

Джордана також почали вітати прихильники зіркової родини. Юзери написали безліч теплих в приємних слів на адресу іменинника:

  • З днем народження!

  • З днем народження, Джордане! 21 — саме час для великих звершень…

  • Джордане, сяй і завжди будь з усмішкою! Ти — юнак-сонечко!

До слова, Джордан Шевченко навчається у Єльському університеті — одному з найпрестижніших у США. Юнак вивчає економіку, українську мову та історію, волонтерить, а також бере участь у міжнародних подіях, пов’язаних із підтримкою України. Зокрема, нещодавно він долучився до сесії Генасамблеї ООН, присвяченої нашій державі.

Старший син Шевченка народився в Італії, коли його батько грав за “Мілан”. Згодом сім’я переїхала до Лондона, де футболіст підписав контракт із “Челсі”. Нині Джордан живе у США, на батьківщині матері, однак завжди тепло говорить про Україну.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина з 13-річчям і показав, як хлопець уже виріс у справжнього красеня. Легендарний футболіст поділився сімейним фото з відпочинку, яке одразу розчулило фанів.

